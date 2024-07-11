Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 14 düzensiz göçmen ve 13 çocuk, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-8 isimli Sahil Güvenlik Botu, gece saatlerinde bu durumdaki göçmenlerin bilgisine ulaşarak hemen harekete geçti.

Sahil güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi

Gece yarısı alınan ihbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, zor durumdaki göçmenleri güvenli bir şekilde kurtardı. Lastik botla tehlikeli bir yolculuk yapan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin titiz çalışması sayesinde Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

İnsani yardım sağlandı

Göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Sağlık kontrolleri yapılan göçmenler, gerekli yardımları aldıktan sonra daha güvenli bir ortama kavuşturuldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi, göçmenlerin hayatını kurtardı.

Haklarında yasal işlemler başlatılan 14 düzensiz göçmen, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.