Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ekşi Maya Artızan Ekmek Yapımı Atölyesi, yoğun ilgiyle karşılandı. Ayvalık'ın Mutluköy Mahallesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Komili işbirliğiyle hayata geçirilen Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 52 yetişkinin katılımıyla yapıldı.

Şef Nevin Us’tan ekmek ve zeytinyağına dair bilgiler

Atölyenin öncüsü Şef ve Ekmek Yapım Ustası Nevin Us, iki yıldır yaşadığı Ayvalık'ta bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Us, “Son yıllarda ekşi maya artızan ekmek yapıyorum ve eğitimlerini veriyorum. Ayvalık'ta zeytinyağı ve ekşi maya ekmeğini birleştirerek böyle bir atölye yapma fikrimiz, çok değerli dostum Komili Operasyon Direktörü Mehmet Cavlı ile doğdu. Projemizi Mutluköy Yaşam Merkezi Müdürü Erol Bozkale’ye sunduk ve destek aldık,” dedi.

Katılımcılara ekşi maya ve artızan ekmek yapımı öğretildi

Atölyede katılımcılara, sıfırdan ekşi maya üretimi ve bu mayalarla evde artızan ekmek yapımı öğretildi. Us, “Yoğun bir ilgi oldu ve 50’nin üzerinde yetişkin katılımcı ile çalışmalara başladık. Balıkesir’in önde gelen un firmalarından da tam destek aldık,” açıklamasında bulundu.

Üç bölümde ekşi maya ve ekmek yapımı

Nevin Us, atölyenin üç bölümde gerçekleştirildiğini belirtti. İlk bölümde unlar ve ekmeğin teorik bilgileri verildi, ekşi maya üretimi yapıldı. İkinci bölümde artızan ekmek yapıldı. Üçüncü bölümde ise ekşi maya ile ekmek hamuru çizimi, pişirilmesi ve zeytinyağı eşliğinde tadımı yapıldı.

Zeytinyağı tadımı etkinliğe değer kattı

Şef Us, Mehmet Cavlı'nın zeytin ağacı ve zeytinyağı hakkında verdiği bilgilerin etkinliğe büyük değer kattığını vurguladı. Ayrıca, Tellioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Buse Tellioğlu ve Mutluköy Yaşam Merkezi yöneticisi Erol Bozkale'ye teşekkürlerini iletti.