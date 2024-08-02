Ayvalık'ta Emekli Vatandaşlar Için Yeni Bir Konfor Dönemi Başlıyor

Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Sarı Zeybek Sosyal ve Spor Tesisleri, kapsamlı bir yenileme sürecinden geçti. Armutçuk sahilinde yıllardır “Emekli Dostu İşletme” olarak bilinen tesis, artık modern ve konforlu bir ortam sunuyor.

Tesisin yenileme çalışmaları çerçevesinde, halı sahadan çocuk park alanına, mutfaktan döşemelere kadar her şey baştan aşağıya yenilendi. Özellikle emekli vatandaşlar için tasarlanan bu değişiklikler, tesisin kullanımını daha da keyifli hale getirdi.

Her köşe yenilendi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yenileme süreci hakkında bilgi verirken, “Sosyal Belediyecilik anlayışımız doğrultusunda emeklilerimize daha konforlu bir ortam sağlama amacındayız. Sarı Zeybek Sosyal ve Spor Tesisleri, Armutçuk sahilinde emekli vatandaşlarımızın sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu tesisin yenilenmesiyle birlikte, emeklilerimize daha kaliteli ve konforlu bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tesisin taş duvarlarına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerinin asılması, hem estetik hem de tarih bilincini güçlendiren bir dokunuş olarak dikkat çekiyor. Başkan Ergin, emekli vatandaşlara yönelik bu tür sosyal hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.