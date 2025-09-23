Etkinlik kapsamında yüzlerce engelli bireye ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği ile Ayvalık Belediyesi arasında imzalanan protokol sayesinde, engelli bireyler hem bilinçlendirme çalışmalarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendiriliyor hem de muayene ve tedavi hizmetlerinden yararlanıyor. Hizmetler, etkinlikler süresince Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi bünyesinde veriliyor.

“Etkinliklerimiz yeni bir boyut kazandı”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, engellilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“33 yıldır aralıksız düzenlediğimiz etkinlikler, engelli bireylerimizin sosyal yaşamda daha görünür olmaları ve kendilerini güçlü hissetmeleri için çok kıymetli. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin katkılarıyla bu yıl sağlık hizmetlerini de programımıza dahil ettik. Bu iş birliği etkinliklerimize yeni bir boyut kazandırdı. Başta dernek başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah olmak üzere emeği geçen herkese Ayvalık halkı adına teşekkür ediyorum.”

Engelli bireylere sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda fırsatlar sunan etkinlikler, bu yıl sağlık desteğiyle daha da kapsamlı bir hale geldi.