Ayvalık'ta Futbol Turnuvası Başkan Ergin'in Vuruşu Ile Başladı

Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ilk düdüğüyle start aldı. Ayvalık Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi Başkanı Ahmet Üzgeç’in önderliğinde, Balıkesir ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuva, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Turnuvanın ilk gününde kıyasıya mücadele

Turnuvanın ilk gününde, Hamdibey Kayaspor ile Armutçuk Gençlikspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Batıordu SK takımları karşı karşıya geldi. Maçlar, spor severler tarafından ilgiyle takip edildi ve her iki karşılaşma da çekişmeli anlara sahne oldu.

Başkan Ergin’den açılış konuşması

Açılış konuşmasında Başkan Mesut Ergin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliği ve sporun önemini vurguladı. Ergin, “Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın sporla büyüyor ve yetişiyor olması, gerçekten kıvanç verici. Tüm futbol takımlarımıza, antrenörlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi. Başkan Ergin’in konuşması, turnuvanın anlamını ve önemini bir kez daha hatırlattı.