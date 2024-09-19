Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Gaziler Günü töreninde, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve protokol üyeleri kahraman gazileri onurlandırdı. Ergin, yaptığı konuşmada vatanı savunan gazilere olan şükranlarını ifade etti.

Gaziler günü Ayvalık’ta törenle kutlandı

Gaziler Günü dolayısıyla Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı. Törene, vatandaşların yanı sıra gaziler ve şehit yakınları da yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Ergin’den anlamlı mesaj

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna mücadele eden gazilere minnettar olduklarını belirtti. Ergin, “Bugün bu güzel vatanda özgürce yaşıyorsak, bunu tereddütsüz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz” diyerek, kahraman gazilere duyduğu saygıyı dile getirdi.

Atatürk’e şükran

Ayvalık'ta gerçekleştirilen tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ve Gazi unvanının verilmesinin yıl dönümünü de kapsayan anlamlı bir etkinlik olarak dikkat çekti. Ergin, konuşmasında Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelelerinin bugünkü Türkiye’nin temellerini attığını vurguladı.

Törenin ardından duygusal anlar

Tören sonrası, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen protokol üyeleri, bu özel günde duygusal anlar yaşadı. Törenin ardından vatandaşlar, gazilere ve şehit yakınlarına minnettarlıklarını ifade ederek, dayanışma sergiledi.