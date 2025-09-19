Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül’ün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanının verildiği gün olduğunu hatırlatarak, “Bu özel gün, tüm gazilerimizin onur ve gurur günüdür” dedi.

Sağlık Teğmen Selçuk Minkali ise vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanların fedakârlığını vurgulayarak, gazilik onuruna ulaşanların toplum için taşıdığı değerin altını çizdi. Programda Gazi Mehmet Onuk ile öğrenci Mert Kıranoğlu da günün anlamına dair şiirler okudu.

Tören, Kaymakam Hasan Yaman ve protokol üyelerinin gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün özgür ve bağımsız bir vatanda yaşıyorsak, bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatan savunmasında canını ortaya koyan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”