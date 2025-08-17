Ayvalık’ın Cunda (Alibey) Adası Arka Deniz Plajı’nda bir hafta süren Rüzgar Sörfü Kursu tamamlandı. Çocuklar ve gençler, rüzgarın gücüyle denizde dengelerini ve sörf tekniklerini öğrenirken, kursun sonunda düzenlenen törenle başarılarını taçlandırdı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla gerçekleşen sertifika töreninde, kursu başarıyla tamamlayan genç sporcular sertifikalarını aldı. Başkan Ergin, aynı zamanda emekleri ve katkılarından dolayı Cunda Windsurf eğitmenlerine teşekkür plaketi sundu.

“Sporla büyüyen bir nesil filizleniyor”

Törende konuşan Başkan Mesut Ergin, gençlerin spora ve denize olan ilgisini övgüyle dile getirdi:

“Onların sayesinde Ayvalık’ta sporla büyüyen bir gençlik filizleniyor. Ayvalık’ın doğası kadar enerjisi de güçlü. Sporu, gençliği ve denizi birleştiren her projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yolunuz açık, rüzgarınız bol olsun” ifadelerini kullandı.

Bir haftalık eğitim süresince gençler, rüzgarın yönünü okuyarak sörf yapmayı, denizde denge kurmayı ve disiplinle hareket etmeyi öğrenerek hem eğlendi hem de önemli beceriler kazandı.

Ayvalık Belediyesi’nin doğa ve spor odaklı bu tür projeleri, gençlerin hem fiziksel gelişimine katkı sağlıyor hem de deniz sevgisini pekiştiriyor.