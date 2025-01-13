Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde başlatılan ve büyük takdir gören "Hoş Geldin Bebek" projesi, yeni doğan bebeklerin ailelerine önemli bir destek sunuyor. Bu sosyal sorumluluk projesi, ailelerin doğum sonrası acil bakım ihtiyaçlarını karşılayarak, ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Bebeği olan ailelere ilk bakım ürünleri hediye edildi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte yeni doğum yapan aileleri ziyaret ederek, onlara çeşitli bebek bakım ürünleri hediye etti. Ateş ölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, ıslak mendil gibi temel bakım ürünlerinin yanı sıra, 3 numara bebek bezi, biberon, emzik ve nazar boncuğu gibi hediyelerle ailelerin ihtiyacı olan her şey karşılandı. Başkan Ergin, anne ve babalara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bu özel anlarını kutladı.

Ayvalık’ta sosyal belediyeciliğin gücü

Balıkesir ilinde ilk kez Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi, bugüne kadar binlerce bebeği ziyaret ederek, ailelerine çeşitli hediyeler sundu. Başkan Mesut Ergin, projenin amacının yalnızca maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda ailelerin moralini yükseltmek olduğunu belirtti. "Sosyal Belediyecilik uygulamaları yüzümüze kocaman bir gülümseme koyuyor. Bebeklerimiz uygun yaşlara gelince kreşe de bekliyoruz." dedi.

Ailelere güçlü bir destek sunuluyor

Hoş Geldin Bebek Projesi, Ayvalık’taki ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onlara el uzatmayı amaçlayan önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak, yerel yönetimin toplumsal sorumluluk anlayışının bir parçası haline geldi.