Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği “Huzur ve Güven Uygulaması” kapsamında 13 şahıs yakalandı, yüzlerce kişi ve araç sorgulandı.

Geniş katılımlı operasyon düzenlendi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ve suçların önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen "Huzur ve Güven Uygulaması", Ayvalık ilçesinde büyük bir katılımla yapıldı. 33 ekip ve 102 personelin katıldığı operasyona, 2 bin 213 şahıs ile 856 araç sorgulandı. Ayrıca, 124 işyeri ile 52 park, bahçe ve metruk bina da kontrol edildi.

Yakalanan suçlular cezaevine gönderildi

Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda Adası Tabiat Parkı ve çevre kırsal mahallelerde yapılan uygulama sırasında, arama kaydı bulunan 12 şahıs ile kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.