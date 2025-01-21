Ayvalık Belediyesi, öğrencilerin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklere erişimini sağlamak için başlattığı öğrenci lokantası projesini büyütüyor. Geçtiğimiz yıl açılan ilk lokantanın ardından, ikinci öğrenci lokantası Şubat ayında Adliye Arkası Okullar Bölgesi'nde hizmet vermeye başlayacak. 1723 öğrenci, bu projeden faydalanarak yalnızca 30 TL’ye üç çeşit yemek ve meyve alabilecek.

“Gençlere verdiğimiz sözü tutuyoruz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, öğrenci lokantalarının gençlerin eğitim sürecini kolaylaştırmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Ergin, “Eğitim gören gençlerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere ulaşabilmesi bizim için çok önemli. Boğaziçi Oteli’nin alt katında açtığımız ilk lokantamızdan sonra, şimdi Adliye Arkası Okullar Bölgesi’nde yeni bir öğrenci lokantamızı hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz için söz verdiğimiz bu projeyi genişletmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Uygun fiyatlı yemek imkanı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açılan ilk öğrenci lokantasında olduğu gibi, yeni lokantada da üç çeşit yemek ve bir meyve, öğrenciler için yalnızca 30 TL olacak. Yeni öğrenci lokantasının, Adliye Arkası Okullar Bölgesi’nde bulunan beş okulda eğitim gören 1723 öğrenciye hizmet vermesi planlanıyor.

"Biraz daha sabır"

Başkan Ergin, projeyle ilgili olarak öğrencilere seslenerek, “Gençler 3 çeşit yemek ve meyve 30 Türk Lirası. Kent Lokantası Öğrenci Mutfağı, çok yakında Adliye Arkası’ndaki Okullar Bölgesi’nde sizlere hizmet verecek. Öğrencilerimiz merak etmesinler sadece biraz sabretsinler. Onları da çok kısa bir süre içinde öğrenci lokantalarıyla buluşturacağız. İkinci yarıyıl tatilinin ardından bölgedeki okullarda eğitim gören 1723 öğrencimiz üç çeşit yemeğe ve yanında meyve ile birlikte 30 Türk Lirası ödeyecek” dedi.