Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, kurtuluşunun 103. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. İlçede ilk kez düzenlenen Rahvan At Yarışları, hem geleneksel sporlara dikkat çekti hem de büyük bir coşku yarattı. Yarışlara 156 rahvan at katılırken, bu sayı ile son üç yılın Türkiye rekoru kırıldı.

Ayvalık halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, ata sporunun yaşatılması adına önemli bir adım oldu. Tribünleri dolduran yüzlerce izleyici, heyecan dolu anlara tanıklık ederken yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Başkan Ergin, “Ata sporumuzu Ayvalık’ta yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. 156 atın katılımıyla son üç yılın Türkiye rekorunu kırdık. Bu büyük organizasyona emek veren tüm ekibimize ve coşkumuza ortak olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurtuluşumuzun 103. yılında bu yarışlarla hem tarihimize sahip çıktık hem de kültürel değerlerimize yeni bir sayfa ekledik” dedi.

Kurtuluş günü kutlamalarının en dikkat çekici etkinliği olan Rahvan At Yarışları, ilçenin kültürel mirasına da katkı sağladı. Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir rol üstlenen yarışların, önümüzdeki yıllarda da Ayvalık’ın vazgeçilmez etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Ayvalık, bu tarihi organizasyonla hem ata sporu geleneğini yaşattı hem de kurtuluş gününün anlamını taçlandırarak, spor ve kültürün iç içe geçtiği unutulmaz bir güne imza attı.