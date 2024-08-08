Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı hızla harekete geçti. Alınan bilgiye göre, göçmenlerin içinde bulunduğu zor durum, Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerine bildirildi ve bölgeye hemen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Kurtarma operasyonu ve insani yardım

Sahil Güvenlik ekipleri, akıntıya kapılan lastik bottaki 11 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtararak Ayvalık’a bağlı Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi. Burada göçmenlere yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin durumu ve yasal işlemler

Kurtarılan göçmenler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildiler. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.