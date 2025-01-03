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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada:

Balıkesir ’in Ayvalık ilçesinde kaçak alkol le mücadele kapsamında polis ekipleri bir operasyona imza attı. Operasyonda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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