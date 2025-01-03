Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kaçak alkolle mücadele kapsamında polis ekipleri bir operasyona imza attı. Operasyonda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Evde yapılan aramada ele geçirilenler
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada:
- 15 litre sahte el yapımı alkol,
- 20 litre etil alkol,
- 2 adet anason kiti bulundu.
Gözaltına alınan şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA