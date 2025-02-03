Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabaha karşı Fevzipaşa Mahallesi’nde çıkan yangında, El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro olarak kullanılan 2 katlı yarı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangına Ayvalık Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Yangın, El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro binasında başladığı, ardından bitişik yapılara sıçradığı bildirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Tiyatrolar ve galeri küle döndü

Yangın sonucunda, El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro salonu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ayrıca bar olarak kullanılan mekan ve yan taraftaki metruk bina kısmi olarak zarar gördü.

Ekipler hızla müdahale etti

İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlara rağmen yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.