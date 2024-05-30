Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı öncesi belediye işletmelerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını ve misafirleri karşılamaya hazır olduklarını duyurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde belediyeye ait tüm işletmelerin yeni yaz sezonuna ve bayrama tam kapasite hazırlandığını belirtti. Başkan Ergin, "Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yaşanacak yoğunluğun ardından verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafımıza hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Ayvalık, misafirlerini bekliyor

Başkan Mesut Ergin, Boğaziçi Otel, Cennet Tepesi, Park Kafe, Taş Köşk, Paşa Limanı Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi ve mesire alanlarıyla birlikte Duba, Arka Deniz, Paşa Limanı, Kapri ve Kumadası plajlarının sezona hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, sosyal belediyecilik anlayışıyla açılan yeni işletmeler olan Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi tesislerinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Mavi Bayraklı plajlar

Beş plajın 2024 yılında da mavi bayrak kazandığını dile getiren Başkan Ergin, belediye iştiraklerinin her bütçeye uygun hizmet sunduğunu söyledi. "Mavi Bayrak kazandırılarak hizmet kalitesini artıran iştiraklerimiz, yaz aylarında günde binlerce yurttaşımızı konuk ediyor. İşletmeler takdir topluyor. Belediye iştiraklerinde mali disiplin sağlandı, doğru piyasa araştırmalarıyla giderler azaltıldı. Mal tedarikleri ilçe esnafından yapılarak ilçe ekonomisine katkı sağlandı" diye konuştu.

Şeffaf ve hesap verebilir yönetim

Başkan Ergin, yerel hizmetlerin yürütülmesinde belediye iştiraklerinin hesap verebilir, şeffaf ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.