Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde, Aktepe mevkiinde makilik alanda çıkan yangın, zeytinliklere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Servisi arayarak durumu bildirdi. Yangın, saat 17:00 sularında başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına helikopter ve uçakla müdahale

Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçak katıldı. Ayvalık Belediyesi ile bazı özel firmaların su tankerleri ve vatandaşlar da yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 50 hektarlık bir alan yangından etkilendi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alevlerin yeniden alevlenmemesi için yoğun çaba harcanıyor. Bölgedeki vatandaşlar, yangının neden olduğu zararın boyutlarını endişeyle takip ediyor. Yangının neden çıktığı ve zararın tam boyutu yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netleşecek.