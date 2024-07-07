Tatil sezonuna hareketli bir başlangıç yapan Türkiye'de, Türklerin ilgisi Yunan adalarına da yöneliyor. Son dönemde Yunanistan ile ilişkilerin iyileşmesi ve kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte, tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler harekete geçti.

Kurban Bayramı'yla birlikte başlayan yoğunluk, feribot seferlerinin yapıldığı sahil beldelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Türk tatilciler, Türkiye'den Yunan adalarına geçiş için sahil beldelerinden feribotlarla yola çıkıyor. Yoğunluğun artmasıyla birlikte yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

Ayvalık'ta Midilli için feribot kuyruğu

Midilli'ye gitmek için Ayvalık'a akın eden tatilciler, feribot biletlerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen tatilciler, Midilli'ye gitmek için vize işlemlerini Ayvalık limanında tamamlıyor. Yoğunluk nedeniyle limanda zaman zaman kalabalık sahneler yaşanırken, tatilcilerin Midilli macerası için heyecanı görülmeye değerdi.