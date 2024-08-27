Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bu grubun içerisinde 19 çocuk da bulunuyordu.

37 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık’ta devriye gezen Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hızlıca harekete geçen KB-11 ve KB-115 numaralı Sahil Güvenlik Botları, Midilli Adası'na doğru seyir halinde olan lastik botu durdurarak içerisindeki 19’u çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler sevk edildi

Yakalanan göçmenler, Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımları sağlandı. İlk müdahalenin ardından göçmenler, işlemlerinin yapılması için Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.