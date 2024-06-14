Ayvalık'ta Öğrenciler Yılsonu Gururunu Yaşadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı sona erdi ve yılsonu karnelerini alan öğrencilerin heyecanı Altınova Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenle taçlandı. Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürü Mustafa Karaman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokolün katılımı ve öğrencilerin gururu

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın öncülüğündeki protokol tarafından karnelerini alan öğrenciler, duydukları gururu ve mutluluğu gözlerinden yansıttı. Tören boyunca öğrencilerin heyecanı ve sevinci, törene katılan herkes tarafından paylaşıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden teşekkür ve mesaj

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahadır, “Ayvalık eğitim ailesi olarak 2023-2024 Eğitim Öğretim yılını 10 bin 789 öğrencimiz ve bin 29 öğretmenimiz ile başarılı bir şekilde tamamladık. Yıl boyunca bakanlığımızın ve ilçemizin projelerinde örnek çalışmalar yaparak eğitim yılının verimli geçmesini sağlayan yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiasında görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarım ve kıymetli velilerimiz, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılına daha güçlü olarak girmek umuduyla iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karne töreni ve coşkulu anlar

Altınova Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törende, öğrenciler sahneye çıkarak karnelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Velilerin büyük bir ilgiyle izlediği törende, öğrencilerin mutluluğu ve gururu dikkat çekti. Eğitimin önemine vurgu yapılan törende, çocukların geleceğe daha umutla bakmaları ve başarılarını kutlamaları için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ayvalık'ta karne heyecanı, öğrencilerin ve ailelerin büyük coşkusuyla kutlandı. Eğitim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yaz tatilini hak ederek dinlenmeye çekildiler. Yeni eğitim yılına daha güçlü bir başlangıç yapma umuduyla tüm eğitim camiası şimdiden hazırlıklara başlıyor.