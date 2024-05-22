Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi yaklaşırken ve Kurban Bayramı da göz önünde bulundurularak kent genelinde hummalı bir çalışmaya koyuldu. Ekipler, yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları ve yabani ot temizliği yaparken, aynı zamanda tüm mezarlıkları da bayram ziyarete hazır hale getirmek için titiz bir şekilde elden geçiriyor.

Yeşil alanlarda pezayj ve yabani ot temizliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları ve yabani ot temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, parklarda ve bahçelerde ağaç budama, çiçek ekimi, çim biçme gibi çalışmalar yürütürken, aynı zamanda yabani otları da temizleyerek yeşil alanların daha güzel ve kullanışlı hale gelmesini sağlıyor.

Mezarlıklarda bayram hazırlıkları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık genelindeki 4 büyük mezarlıkta da hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler, mezarlıklarda yabani otları temizliyor, kuruyan ağaçları budıyor ve tüm yolları elden geçiriyor. Bu sayede vatandaşlar bayram ziyaretlerini daha rahat bir şekilde yapabilecek.

Ekipler bayrama da özen gösteriyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayramlara da ayrı bir özenle hazırlanıyor. Ekipler, bayram öncesi mezarlıkların yanı sıra şehrin diğer noktalarında da temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütmeyi planlıyor.