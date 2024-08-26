Ayvalık’ta Seramik Deposunu Kül Eden Yangın Otlardan Fabrikaya Sıçradı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerindeki bir seramik fabrikasının deposunda sabah saatlerinde meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangının, yol kenarındaki otların yanmaya başlamasıyla başladığı, otomobillerden birinden atılan yanmakta olan sigara izmaritinin bu duruma neden olduğu değerlendiriliyor.

Rüzgar yangının büyümesine neden oldu

İlk başta otları etkileyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yol kenarındaki seramik fabrikasının depo alanına sıçradı. Depoda bulunan seramik malzemeler ve diğer materyallerin tutuşması, yangının kısa sürede geniş bir alana yayılmasına sebep oldu. Bu durum, olay yerinde hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Depoda maddi hasara yol açtı

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda arasöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Ekipler, zorlu koşullara rağmen yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı. Yangının depoda ciddi maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürdü.