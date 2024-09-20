Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yol kenarına atılan bir sigara izmariti, kurumuş otların tutuşmasına neden olarak küçük bir yangın çıkardı. Olay, tesadüfen geçmekte olan Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı.

Hızlı müdahale ile alevler söndürüldü

E-87 karayolu üzerinde gerçekleşen yangın, sigara izmaritinin çevredeki kuru otları tutuşturmasıyla başladı. Yangının alevleri hızla yayıldı, ancak bu sırada o bölgeden geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri durumu fark ederek hemen müdahale etti. Su tankerinin vanalarını açan ekipler, kısa sürede alevleri söndürmeyi başardı.

Vatandaşların takdiri

Yangının söndürülmesi, olayın yakınında bulunan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, bölgedeki duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, olası bir felaketin önüne geçti.