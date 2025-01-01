Balıkesir’in Ayvalık ilçesi E-87 karayolu girişinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunda gerçekleşen kazada, Simge G. (34) yönetimindeki 10 U 2456 plakalı araç ile Çanakkale istikametinden gelen S.F. (35) idaresindeki 17 AGT 742 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü.

Kurtarma çalışması

Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılar H.B. (19), A.E.G. (12) ve İ.A.G. (10)’yi titiz bir çalışmayla kurtardı. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ayvalık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.