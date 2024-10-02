Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm enerjisini ve kaynaklarını bir araya getirerek, mahalle mahalle temizlik çalışmaları yapıyor. Özellikle yaz sezonunun yoğunluğunun ardından 150 Evler Mahallesi, Kipa karşısı olarak bilinen bölgede cadde ve sokaklar baştan aşağı temizlendi.

Turizm Sezonu Sonrası Yoğun Temizlik Faaliyetleri

Ayvalık genelinde mesire alanları, sahiller ve tarihi kent sokaklarında da temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Temizlik hizmetlerini kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiren belediye, araç filosuna kattığı çöp taksileri ve süpürme araçlarıyla, ulaşılmadık yer bırakmamayı hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimizin temizliği ve güzelliği için sürekli teyakkuz halindeyiz" diyerek, temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, tüm ekiplerin detaylı temizlik için mahalle ve bölgelere yönlendirildiğini belirten Ergin, "İlçemizin piknik ve mesire alanlarında temizlik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın çevreye duyarlı olmaları, daha temiz ve güzel bir Ayvalık için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.