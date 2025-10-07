Proje, gençlerin iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini yerinde gözlemlemelerini, sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda farkındalık kazanmalarını ve farklı kültürlerden gelen akranlarıyla ortak çözümler üretmelerini amaçlıyor.

Bu kapsamda Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Ayvalık Alan Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi'ni ziyaret etti. Ayvalık Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumda, gençlere UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ayvalık Endüstriyel Peyzajı hakkında bilgi verildi. Katılımcılar; kentin tarihçesini, zeytinin toplanma süreçlerini ve zeytinin Ayvalık'ta yarattığı endüstriyel mirası yerinde tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen 'Geleneksel Zeytin Kırma' etkinliğinde gençler, zeytinin sofralara ulaşana kadar geçirdiği süreci deneyimledi. Katılımcılar, geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çektiler.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinlik sonrasında bir araya geldiği gençlerle zeytinin kent kimliği üzerindeki etkileri ve Ayvalık'ın zeytinyağıyla dünya çapında kazandığı itibara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ergin, 'Zeytin sadece bir tarım ürünü değil, Ayvalık'ın kültürel belleğini ve yaşam biçimini şekillendiren en önemli değerdir. Bu tür projeler, hem iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini anlamak hem de geleneksel bilgiyle modern bilinci buluşturmak açısından büyük önem taşıyor' dedi.

Proje kapsamında gençler, hafta boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları, saha gezileri ve uzman söyleşileri aracılığıyla iklim krizinin tarıma olan etkilerini farklı boyutlarıyla incelemeye devam edecek