Bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası, ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından organize edilen 20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali;

Balıkesir Valisi İsmail Ustalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekilleri Burak Dalgın ve Serkan Sarı’nın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, daire amirleri, zeytin üreticileri, sektör temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla başladı.