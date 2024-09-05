Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye’nin popüler turistik bölgelerinden Cunda Adası’na ulaşımı sağlayan Yeniyol’da gerilim tırmandı. Mahkeme kararı doğrultusunda yolun kapatılması planlanırken, olay yerinde çıkan gerginlik Ayvalık’ın gündemini sarstı.

Geçtiğimiz günlerde, Cunda Adası’na giden ve halk arasında "Yeniyol" olarak bilinen yolun kapatılması için mahkeme kararı alındı. Ancak, kararın uygulanması sırasında yaşanan engellemeler ve güvenlik önlemleri, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Mahkeme kararına karşı belediye ve güvenlik engeli

Yaklaşık 35 yıl önce Ayvalık Belediyesi tarafından inşa edilen Yeniyol, Fatma Sabiha Balta ve Güngör Balta’nın arsası üzerinden geçiyor. Belediye, istimlak bedelini ödemediği için Balta ailesi, 2013 yılında dava açtı. Mahkeme, yolun bir kısmının kamulaştırılmasını talep etti. Bu karar Yargıtay tarafından 2020 yılında onaylandı, ancak aradan geçen süre içinde anlaşmazlık devam etti.

Temmuz ayında Yeniyol’un kapatılması tekrar gündeme geldi. Bu süreçte, Bölge İdare Mahkemesi’ne yeniden itirazda bulunan belediye, bu talebi reddedildi. Davacı avukat Suphi Özgen, mahkeme kararının uygulanmasını istediği için olay yerine geldi.

Gergin anlar ve güvenlik önlemleri

Sabah saatlerinde, davacıların yolun tel çitlerle kapatılmasını talep etmesiyle olaylar başladı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır’ın önderliğindeki geniş polis ekipleri, olay yerine geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ve Nihat Gürbüz ile zabıta memurları da yolu kapatmaya çalışan ekiplere karşı hazır bulundu.

Ayvalık Belediyesi ekipleri, yolun her iki tarafına iki araç park ederek kapatmayı denedi, ancak polis müdahale ederek yolu açtı.

Kaymakamın araya girmesi durumu çözecek mi?

Gerginliklerin ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman devreye girdi. Kaymakam Yaman, hem Ayvalık Belediyesi yetkilileriyle hem de davacı avukatıyla görüşerek çözüm arayışına girdi. Bu görüşmelerin sonuçları merakla bekleniyor.

Belediye yetkililerinin açıklamaları

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, "Bu yol 35 yıl önce hizmete açıldı ve kamusal bir alan olarak kullanılıyor. Mülk sahibi bizden yüksek bir bedel talep ediyor. Sit alanı olan bu bölgede böyle bir talep mantıklı değil. Kamu yararını gözeterek yolun kapatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Davacı avukatının tepkisi

Davacı avukatı Suphi Özgen ise, "Mahkeme kararı kesinleşmiş olup, yolun kapatılması yönündedir. Belediyenin, emniyetin ve vatandaşların önerileri çözüm bulmazsa, mahkeme kararını uygulayacağız" şeklinde konuştu.