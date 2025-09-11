Özgültekin, “Ayvalık’ta zaman yavaşlıyor, hayat güzelleşiyor”

Almanya’nın Bıngen Am Rhein Vadisi Kongre Merkezi’nde 2.Rheın 66 Bestager konferansı düzenlendi. Ev sahipliğini Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser İle Dünya Kardeşkentler Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner’in yaptığı konferansa katılan Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, özellikle 60 yaş üzeri misafirler için Ayvalık’ın sunduğu yaşam ve tatil imkanlarını anlattı. Konferansa; Frankfurt/Mainz Konsolosu Mehmet Akif İnam, Acenteler birliği başkanı Anke Budde ve QTR Reisen Genel Müdürü Thomas Bösel ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Genel Sekreter Ümit Özgültekin, Ayvalık’ın, sağlıklı yaşam, huzurlu bir atmosfer ve kültürel zenginlikleriyle ikinci baharını yaşamak isteyen herkes için eşsiz bir adres olduğunu belirtti. Özgültekin, dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip bölgelerinden biri olan Ayvalık’ta nefes almanın bile yenileyici bir deneyim olduğunu vurgulayarak, zeytin ağaçlarıyla çevrili doğanın, beden ve ruh sağlığına katkı sunduğunu söyledi.

Ayvalık’ın altın kumsalları, sakin koyları ve masmavi deniziyle gürültüden uzak, huzurlu bir tatil sunduğunu dile getiren Özgültekin, “Ayvalık, dinginlik arayanlar için ideal bir destinasyon” dedi. Ayvalık mutfağının, zeytinyağlı yemekleri, taze deniz ürünleri ve şifalı otlarıyla hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunduğunu söyleyen Özgültekin, Alman misafirlerin damak tadına da hitap eden hafif ve dengeli lezzetlerin öne çıktığını ifade etti.

Özgültekin, “Dar sokaklarda taş evler, Cunda Adası’ndaki tarihi kiliseler ve renkli pazarlar, ziyaretçileri geçmişin güzellikleriyle buluşturuyor” dedi. Sabah yürüyüşleri, bisiklet turları, tekne gezileri gibi pek çok aktivitenin yanı sıra tamamen huzurlu günler geçirmek isteyenler için de Ayvalık’ın eşsiz bir ortam sunduğunu belirtti.

Ilıman iklimi sayesinde Ayvalık’ın sadece yaz aylarında değil, tüm yıl boyunca yaşamak için ideal olduğuna değinen Özgültekin, özellikle bahar ve sonbahar aylarında huzurlu atmosferiyle dikkat çektiğini söyledi. Avrupa’ya kıyasla daha uygun fiyatlı uzun süreli konaklama seçenekleriyle Ayvalık’ın ikinci bir yaşam kurmak isteyenler için güvenli, samimi ve cazip bir destinasyon olduğunun altını çizdi. “Burada zaman yavaşlıyor, hayat güzelleşiyor. Ayvalık’ı keşfetmeye, hatta ikinci evinizi burada bulmaya davet ediyoruz” sözleriyle tamamlayan Özgültekin, Ayvalık’ın misafirlerine unutulmaz bir yaşam deneyimi vadettiğini vurguladı.