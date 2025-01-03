Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda önemli bir başarıya imza atıldı. Şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, bin 940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sırasında şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Ele geçirilen sentetik ecza hapların piyasa değeriyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Uyuşturucuya karşı mücadele sürecek

Yetkililer, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti. Halkın huzurunu bozan bu tür faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan yetkililer, vatandaşlardan da şüpheli durumları ihbar etmelerini istedi.

Halktan destek

Ayvalık halkı, operasyonlara duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet güçlerine teşekkür etti. Toplumun güvenliğini sağlamak adına sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çeken vatandaşlar, bu tür girişimlerin devam etmesini istedi.