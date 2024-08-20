Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık bir alanda çıkan baraka yangını, bölge halkını endişelendirdi. Sefa-Çamlık Mahallesi Laka mevkiindeki yangın, Ayvalık Belediyesi'ne ait su tankeri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedenine dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

18 Ağustos 2024 tarihinde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Sefa-Çamlık Mahallesi Laka mevkiinde, ormanlık alandaki bir barakada yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenememiş olup, olay yerine ilk olarak Ayvalık Belediyesi'ne ait bir su tankeri intikal etti. Su tankeri, ağaçlık alanları sulayarak yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Olayın büyümesini önlemek için belediye ekiplerinin çabalarının ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının tamamen sönmesi ve bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Henüz kesin bir sonuca varılamamış olsa da, yetkililer olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür olayların önlenmesi için ormanlık alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.