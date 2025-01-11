Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Azerbaycan Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Birol Akgün kimdir, merak edildi. İşte, Birol Akgün hayatı ve biyografisi.

Birol Akgün kimdir?

1968 doğumlu olan Akgün, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladı ve ardından 1994-2000 yılları arasında, Case Western Reserve University’de MEB adına burslu öğrenci olarak yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi'nde başlayan Akgün, sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini yürüttü.

Uluslararası ilişkiler, dış politika ve karşılaştırmalı siyaset alanlarında uzmanlaşan Prof. Dr. Akgün, birçok akademik yayına imza atmıştır. "Siyaset Sosyolojisi", "Diaspora ve Göç Politikası", "Gelişmekte Olan Ülkeler" gibi konularda önemli çalışmaları bulunmaktadır. "11 Eylül, Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye" başlıklı çalışmasıyla 2002 yılında Milliyet Sosyal Bilimler Birincilik Ödülü'ne layık görülen Akgün, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da etkin görevler üstlenmiştir.

Birol Akgün evli ve iki çocuk babasıdır.