BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Avcılar'da tır kazası nedeniyle D-100 kara yolununda ulaşım bir süre aksadı Avcılar'da tır kazası nedeniyle D-100 kara yolununda ulaşım bir süre aksadı

Fidan, yarın zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak ve zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a eşlik edecek.

Kaynak: aa