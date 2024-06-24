Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında büyük üzüntü duyduğunu ve Azerbaycan halkının da derinden etkilendiğini belirtti.

"Mücadeleyi destekliyoruz"

Aliyev, "Dağıstan'da düzenlenen silahlı saldırılar sonucu siviller ile polislerin öldürülmesi haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden sarstığını belirtti. Aliyev, “Bu kanlı saldırıyı Azerbaycan halkı ve kendi adıma şiddetle kınıyorum. Terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz. Size, Dağıstan halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.