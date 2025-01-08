Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Kazan güzergahındaki tüm uçuşları, uçuş güvenliği gerekçesiyle süresiz olarak durdurdu. Şirket, Kazan’a yapılan uçuşları durdurma kararının ardından, Rusya’daki toplam 11 kente uçuşları askıya almış oldu. Yapılan açıklamada, güvenlik kaygılarının bu adımı atmalarına neden olduğu belirtildi.

Bilet ücretleri iade edilecek

AZAL, Kazan’a seyahat planlayan yolcuların mağduriyetini önlemek adına, bilet ücretlerinin tam olarak iade edileceğini veya uçuşlarının ücretsiz olarak değiştirilebileceğini duyurdu. Şirket daha önce, Rusya’nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Grozni ve Mahaçkale şehirlerine yapılan uçuşları da durdurmuştu.

Bu adımlar, Azerbaycan Hava Yolları’nın Rusya'daki güvenlik endişeleri doğrultusunda aldığı bir dizi önlemi yansıtıyor. 25 Aralık’ta Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir uçak, Grozni’ye gitmek üzere havalanmıştı ancak Rusya hava sahasında vurulmuştu. Kazakistan’a yönlendirilen uçak, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalışırken düşmüş ve kazada 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmişti.

Bu trajik kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak, olayın Rus hava sahasında yaşanmasından dolayı özür dilemişti.