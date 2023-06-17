Türkiye liglerinden kulüpler Azerbaycanlı futbolcuların peşine düştü

Elvin Zeynalov: "Azerbaycan futbolunda çok yetenekli isimler var"

"Ruslan Hacıyev ve Turan Manafov'un Türkiye'den talipleri var"

İSTANBUL, (DHA) - Azerbaycan ile süregelen dostluklar ağına bir yenisi de futbolda eklenecek. Yıllardır '2 devlet 1 millet' olarak anılan Türk ve Azerbaycan toplumu önümüzdeki sezon futbolla da iç içe olacak.

Azerbaycan'daki futbolcuların Türkiye'de oynaması için girişimler hızlanırken bu konuda çalışmalar yapan iş insanı Elvin Zeynalov; "Azerbaycan futbolunda çok yetenekli isimler var. Onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz” dedi.

Elvin Zeynalov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve beraberliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İlhami Aliyev sayesinde çok daha pekiştiğini ve bunun her alanda daha da gelişeceğini belirterek futbolda da önemli adımlar atılacağına inandığını söyledi.

“DİLEĞİMİZ KARDEŞ ÜLKE FUTBOLCULARININ BİR ARADA OYNAYABİLMESİ”

Zeynalov,

“TFF eski Başkanı Sayın Nihat Özdemir 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını çok arzularız. Devletlerimiz arasında anlaşma olursa belki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk Milli Takımı'nda da oynatırız, Türkiye'de de yabancı statüsünde olmayıp Türk oyuncular gibi oynatabiliriz' demişti. Bu çok yerinde bir karar olur. Şimdi Sayın Mehmet Büyükekşi'den de böyle bir talepte bulanacağız. Dileğimiz kardeş futbolcuların aynı takımda yabancı statüsünde sayılmadan oynayabilmesi" şeklinde konuştu.

2 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Türkiye'den bir çok takımın Turan Manafov ve Ruslan Hacıyev için temasa geçtiğini belirten Zeynalov, bu isimlerin Süper Lig'de çok rahat bir şekilde oynayabileceğini belirterek, "Sağ kanat oyuncusu Ruslan Hacıyev hem hızlı, hem dayanaklı ve yetenekli. Türkiye'den benzetme yapmak gerekirse Kerem Aktürkoğlu diyebiliriz. Tek eksiği daha göz önünde olabileceği bir ligde oynaması gerekiyor. Görüşmeler sürerken gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Turan Manafov ise sol bek oynuyor ve sürati nedeniyle sık sık ileri-geri çalışan bir isim. Hem savunma hem de hücuma katkısı olan bir yetenek" dedi.

Geçtiğimiz sezonu FK Sabail'de kiralık geçiren Haciyev, çıktığı 24 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun Karabağ ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Sol bek pozisyonunda görev yapan Turan Manafov da Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden FK Sabail forması giydi. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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