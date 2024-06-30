Son dönemde Türk Lirası'ndaki değer kaybı, Azerbaycan Manatı'nın Türkiye'nin ulusal parası karşısında değer kazanmasına neden oldu. Son yaşanan dalgalanmada Azerbaycan Manatı, TL karşısında 19.38 kuruşa yükselerek rekor kırdı. Bu durum, Azerbaycanlıların Türkiye'ye olan alışveriş ilgisini artırdı ve özellikle Iğdır'da yoğun bir alışveriş akışı yaşanmaya başladı.

Alışveriş akını yaşanıyor

Azerbaycan Manatı'nın değer kazanmasıyla birlikte, Azerbaycanlı vatandaşlar Türkiye'ye akın ederek Iğdır başta olmak üzere çeşitli bölgelerde alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve Azerbaycan Manatı'nın güçlenmesi, ekonomik ilişkilerde ve ticarette yeni dinamikler oluşturuyor.

Azerbaycan Manatı'nın değer kazanmasının etkileri üzerine yapılan değerlendirmeler, yakın dönemdeki ekonomik gelişmelerin ve uluslararası para piyasalarının durumuna bağlı olarak şekillenirken, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi bekleniyor.