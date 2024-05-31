Denizli Ticaret Odası'nı ziyaret eden Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Başdanışmanı Javid Abdullayev, iki ülke arasındaki ticareti artırmak için iş insanlarından destek istedi.

Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Başdanışmanı Javid Abdullayev, Denizli Ticaret Odası’nı (DTO) ziyaret ederek, oda üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için bilgi alışverişinde bulunmak ve Denizlili iş insanlarını Azerbaycan'da yatırım yapmaya davet etmekti.

"Denizli ile Azerbaycan arasında yeni köprüler kuruldu"

DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, Azerbaycanlı konuklarını ağırlayarak toplantının verimli geçtiğini belirtti. Aracı, "Denizli’miz ile kardeş ülkemiz Azerbaycan arasında yeni iş birliklerinin önünü açacak bir köprü kuruldu" dedi. Toplantıda, Denizli'nin sanayi ve ticaret imkanları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

DTO'nun hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, DTO yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli sektörlerden iş insanları katıldı. Hasan Aracı, konuşmasında, Denizli'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir bölge haline geldiğini vurguladı ve şu bilgileri verdi: "Denizli’de yabancı sermayeli 398 şirket bulunuyor. Son 7 yılda bu alanda %700 artış sağladık. 57 farklı ülkeden yabancı yatırımcılarımızın sermaye oranı %61. Kardeş ülke Azerbaycan’dan ise 6 şirket bulunuyor."

Azerbaycan’dan Denizlili iş insanlarına davet

Tamerlan Taghiyev, misafirperverliklerinden dolayı DTO’ya teşekkür ederek, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının yeni yatırımlarla daha da güçleneceğini ifade etti. Denizlili iş insanlarını Azerbaycan’da yatırım yapmaya davet eden Taghiyev, "Çin ve Arap ülkeleri, ülkemizi daha çok tercih ediyorlar ancak biz sizi de görmek isteriz, hatta daha sık görmek isteriz" dedi.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Başdanışman Javid Abdullayev ise toplantıda filmler ve sunumlar eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi. İki saat süren toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Toplantıya Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mesut Aydınlı ve çok sayıda iş insanı da katıldı.