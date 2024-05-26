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Bazı taraftarlar grup halinde ve tezahüratlar eşliğinde park boyunca yürürken, bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

BAKÜ (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray 'ın şampiyon olması Azerbaycan 'da kutlandı.

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