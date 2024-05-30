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Bakü Yunus Emre Enstitüsü eğitmeni Zarife Alihanova, katılımcılara ebru sanatının inceliklerini anlattı. Leyla Bağcı ve konuklar da ebru sanatını deneme fırsatı buldu.

Bağcı, ebru sanatının köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığını, Osmanlı döneminde ise özel rağbet gördüğünü belirtti.

Leyla Bağcı, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatı olan ebrunun 2014'te Türkiye adına UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

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