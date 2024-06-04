Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tatbikatın başlaması için tören düzenlendi. Üç ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende, vatanları için canlarını feda etmiş askerler için saygı duruşu yapıldı.

Bu yıllık tatbikat, 2009 yılından bu yana gerçekleştiriliyor. Tatbikatın amacı, katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte hareket etme kabiliyetlerini artırmak.

Tatbikata Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın özel kuvvet birlikleri katılıyor. Bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli olan bu ortak tatbikatın, katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliğini ve bağları güçlendirmesi bekleniyor.