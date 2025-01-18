Azerbaycan’da maymun çiçeği (MPox) hastalığının ilk vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, hastanın 2-11 Ocak tarihleri arasında yurt dışında turistik geziye çıktığı ve döndükten sonra hastalık belirtileri gösterdiği belirtildi. Yurt dışında hangi ülkeye gittiği ise açıklanmadı.

Semptomlar ve tedavi süreci

Vakaya ilişkin yapılan açıklamalara göre, hasta halsizlik, ateş, ciltte döküntü, lenf bezlerinde büyüme ve kas ağrıları şikayetleriyle başvurduğu Bakü’deki bir klinikte tedavi altına alındı. Hastanın izole edildiği ve tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Aile bireyleri gözlem altında

Hastanın temas ettiği aile üyeleri ise herhangi bir hastalık belirtisi göstermedi ve evde gözlem altına alındı.

Maymun çiçeği, yakın temas yoluyla yayılan ve genellikle grip benzeri semptomlar ile irin dolu lezyonlara yol açan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Çoğu vaka hafif seyrederken, hastalık ilerlerse ölümcül olabilir.