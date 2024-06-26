Azerbaycan Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Azerbaycan’da Yatırım Fırsatları’ bilgilendirme seminerinde Bursa iş dünyasına önemli mesajlar verdiBURSA (İGFA) - BTSO, Azerbaycan Yatırım Fırsatları Semineri’ne ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Ofisi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Başdanışmanı Javid Abdullayev ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Seminerde Azerbaycan’daki yatırım fırsatları, vergi muafiyetleri ve teşvikler anlatılırken, dost ve kardeş iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği imkanları değerlendirildi.

“AZERBAYCAN İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tarihi, dili ve kültürü paylaşan iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma başta olmak üzere çok geniş bir zeminde ilerlediğini kaydeden Bayizit, konuşmasında şunları kaydetti:

“Tek millet, iki devlet’ diye ifade ettiğimiz köklü dostluğumuzun yansımalarını aramızdaki 7,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ekonomik ilişkilerimizde görüyoruz. Diğer taraftan ülkemiz Azerbaycan’da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Karşılıklı yatırımlarımız 34 milyar doları aştı. Girişimcilerimiz için değerli bir pazar olan Azerbaycan, aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın ihracatçılarımız için belirlediği hedef ülkelerden biri. Azerbaycan ile daha çok ticaret yapmamız, yatırımları çoğaltmamız ve dış ticaret hacmimizi yükseltmemiz gerekiyor. Ülkedeki iş yapma olanaklarını değerlendirmek ve yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak amacıyla bugünkü toplantımızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Kıymetli işbirlikleri için Sayın Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tagiyev ve Ticaret Temsilcisi Başdanışmanı Sayın Cavid Abdulayev’e şükranlarımı sunuyorum.”

Bursa’nın gerek tarihi gerekse de sanayisi ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, BTSO’ya ev sahipliği için teşekkür etti.

Ticaret Temsilcisi Ofisi’nin kuruluş amacı ve sorumluluk alanlarına ilişkin bilgiler veren Taghiyev, Türk iş dünyasını Azerbaycan'ın büyüyen ekonomisindeki fırsatlarla tanıştırmak için burada olduklarını, Azerbaycan’da üretilen mal ve hizmetlerin Türkiye’de tanıtılması, iki ülke arasındaki teknoloji transferinin sağlanması, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarının oluşturulması da başlıca hedeflerimiz arasında yer aldıklarını söyledi.

Taghiyev, Azerbaycan’da son derece güvenilir bir yatırım ortamının olduğunu ve yatırımcılara önemli teşvikler sunulduğunu vurguladı. “İki ülke ekonomisi arasındaki bağları güçlendirmek, Azerbaycan’ı daha yakından tanımanız adına buradayız” diyen Taghiyev, “Aynı dil, din ve kültürü paylaşıyoruz. Azerbaycan’ı sadece kimliğinizle, kendi vatanınıza gelir gibi ziyaret edebilirsiniz. Yabancı yatırım düşünüyorsanız, size yabancı olmayan Azerbaycan’a gelin.” dedi.

Konuşmalar sonrasına Azerbaycan Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Başdanışmanı Cavid Abdulayev, Azerbaycan’daki potansiyel projeler ve işgalden kurtarılan Karabağ’daki yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, katılımcıların sorularını cevapladı.