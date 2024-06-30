Azerbaycan menşeli belirli ürünlerde uygulanan gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararları ile Azerbaycan menşeli bazı ürünlerin sıfır gümrükle veya indirimli gümrük vergileri ile ithalatı için tarife kontenjanı uygulaması değiştirildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile bazı ürünlerin ithalatında alınan gümrük vergilerinde değişikliğe gidilirken, Azerbaycan’dan ithalatta indirimli gümrük oranları uygulamasının yolu açıldı.

AZERBAYCAN’DAN İTHALATA SIFIR GÜMRÜK

Yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile de, kararın bazı ürünlerin ithalatına ilişkin gümrük vergilerinin belirlendiği satırlara eklenen dipnotla, Azerbaycan’dan ithalat halinde gümrük vergisi sıfıra çekildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar uyarınca, Azerbaycan menşeili bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları yeniden düzenlendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığı'nca yürürlüğe gireceği duyuruldu.