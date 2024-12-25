Azerbaycan Havayolları’na ait bir uçak, Kazakistan’ın Aktau şehrine düşerek büyük bir felakete yol açtı. 67 yolcu ve beş mürettebatı taşıyan uçaktan 25 kişi sağ kurtulurken, 12 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Azerbaycan'dan Rusya'ya gitmekte olan E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Uçakta 67 yolcu ve beş kişilik mürettebatın bulunduğu bildirildi. Kazanın hemen ardından Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerine 52 personel ve 11 araç sevk ederek kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

“Biri çocuk olmak üzere 12 kişi tedavi altına alındı”

Uçağın düşmesinin ardından yaralanan 25 yolcunun kurtarılma anları kameralara yansıdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kazanın ardından yangın söndürme çalışmaları başladı ve bölgedeki hastanelere yaralılar sevk edildi. Rus haber ajansı TASS'a göre, hastaneye kaldırılan yolculardan biri çocuk olmak üzere 12 kişi tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni henüz netleşmiş değil ancak Kazak yetkililer, uçağın kuş sürüsüyle çarpışmış olabileceğini belirtti. Çarpışma sonucu uçakta büyük bir hasar meydana gelmiş ve uçağın kontrolünü kaybeden pilotun acil iniş yapmaya çalışırken kazaya neden olduğu düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Kazak yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, uçak kazasının sebeplerine dair detaylı bir inceleme yapacaklarını açıkladı.