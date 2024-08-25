Azerbaycan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine uluslararası destek sunmaya devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağı, Uşak'taki Eşme ilçesinde süren yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Destek İzmir'e de ulaşmıştı

Azerbaycan’ın Türkiye'ye gönderdiği BE-200ÇS amfibi uçağı, 18 Ağustos’ta İzmir'e ulaştı ve yangın söndürme faaliyetlerine hızla dahil oldu. Uçak, etkili su atma kapasitesi ile yangınla mücadelede büyük bir destek sağladı.

Uşak’taki yangına müdahale

Uşak’ın Eşme ilçesindeki yangın, bölgeyi ciddi şekilde etkilerken, Azerbaycan'ın amfibi uçağı, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendi. Uçak, alevlerle mücadele ederken, yer ekiplerine de büyük kolaylık sağladı.