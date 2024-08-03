Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları önerildi.

Güvenlik risklerine karşı uyarı

Açıklamada, Azerbaycan vatandaşlarının yalnızca zorunlu hallerde Lübnan'a seyahat etmeleri gerektiği ve seyahat sırasında maksimum dikkat göstermeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına riayet etmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmaları istendi.

Mümkünse ülkeden ayrılın

Bakanlık, Lübnan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunarak, herhangi bir güvenlik tehdidine karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.