Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammı 24.73 olarak duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için alternatifler olduğunu ve hazırladıkları raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını bildirmişti. Bugünkü Kabine Toplantısı’nda ele alınması beklenen maaş alternatiflerinin 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olacağı belirtiliyor. Buna göre güçlü ihtimaller arasında en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması var.

Peki emekli kök aylıklarında bir artış öngörülüyor mu?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde bu ay 24.73 oranında zam alacak. Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması durumunda 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.

Maaşı 10 bin liranın altında olan en az 1.7 milyon emekliyi kapsayan kök aylık sorununun çözülmemesi kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Emekli aylıklarla ilgili yapılan çalışmalara göre emekli kök aylığına bir düzenleme söz konusu olmayacak ve sadece Hazine desteği verilecek.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, hükûmetin bu konudaki tutumunu “Emeklileri dipte eşitlediler. 2.000-2.500TL zam yapmamak için bin dereden su getiriyorlar” diye eleştirdi.

"Bütün emekli aylıkları dipte eşitlendi"

Emekli aylıklarına yapılması beklenen zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Emeklileri dipte eşitlediler. En düşük emekli aylığı yaması da işe yaramıyor. Hükümet kök aylıkları 10 bin liradan düşük milyonlarca emekliye zam yapıp yapmamayı tartışıyor. Yaklaşık 2 bin veya 2 bin 500 liralık zammı yapmamak için bin dereden su getiriyorlar. Tepki büyük. Mecburen yapacaklar. Yoksa milyonlarca emekli sıfır veya enflasyondan düşük zam alacak ancak bu zam emeklilerin derdine deva olmayacak” dedi.

2019’un Ocak ayında AK Parti’nin başlattığı ve “tamamlama işlemi” diye anılan “en düşük emekli aylığı” uygulamasının emeklilere insanca yaşayacak asgari bir aylık sağlamadığını söyleyen Çelik’e göre uygulama ile bütün emekli aylıkları dipte eşitlendi.

Emekliye ayrılan pay Avrupa'da yüzde 9,5; Türkiye'de yüzde 4,1

Emekliye bütçeden/GSYH’den ek kaynak aktarılmadığını vurgulayan Çelik, emeklilere bütçeden/GSYH’den ek kaynak aktarılmadığını söyledi. “Yukarıdaki emekliden alınıp aşağıdaki emekliye veriliyor. Sonuçta emekliler yoksullaşıyor” diyen Çelik, emekli aylıklarının düşmesinin asıl sebebini aylık bağlama oranının (ABO) ve güncelleme katsayısının AKP tarafından düşürülmesi olarak açıkladı.

2008 tarihli ve 5510 sayılı yasayı “karşı devrim” diye niteleyen Çelik, şunları söyledi:

“Yama ile olmaz. İntibak yasası çıkmalı ve ABO ve güncelleme katsayıları eski düzeyine yükseltilmelidir. En düşük emekli aylıkları ve diğer emekli aylıkları insanca yaşayacak ve dengeli bir düzeye çıkarılmalıdır. Bunun yolu basittir. Emekli aylıklarına AB ülkeleri oranında kaynak aktarıverin. Türkiye’de GSYH’den emekli aylıklarına ayrılan pay yüzde 4,1 civarında, AB ülkelerinde ise yüzde 9,5 düzeyinde. Çözüm yama değil, emekliler için daha fazla kamu harcamasıdır.”