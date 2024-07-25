"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı film senaryosunu aratmayacak bir hikâye, Çorum'un Yekbas mahallesinde gerçek oldu. Şerife Baş, kız kardeşi Meryem Gencer'in ölümünün nüfus kayıtlarına düşürülmemesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Çorum'da yaşayan Şerife Baş, kız kardeşi Meryem Gencer'in 39 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmen hala nüfus kayıtlarında yaşayan olarak gözükmesi üzerine şok yaşadı. İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak durumu düzeltmelerini talep etti ancak bu süreçte karşılaştığı engeller üzerine avukatıyla birlikte hukuk mücadelesi başlattı. Şerife Baş, “Babam iki evliydi. Bizi analığımızın üzerine almışlar sanırım. Biz bunu 2 yıl önce ölen kardeşimin adına oy kağıdı çıktığında fark ettik. Bu işin çözülmesi için babamın mezarının açılması gerekiyor. Bir yönden istiyorum, manevi olarak ta açılmasını istemiyorum” diye konuştu.

Nüfus Müdürlüğü'nde yaşanan kayıt hataları, özellikle geçmiş dönemlerde yaşanan yangın ve benzeri olaylar sonrası kayıtların yanlış düzenlenmesine neden olmuş olabilir. Şerife Baş'ın babasının nüfus kaydıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar, bölgede benzer durumların da göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.

Avukat Rıza Babacanoğlu'nun liderliğinde başlatılan hukuki süreç, Şerife Baş'ın babası ile olan ilişkisinin tespiti için babasının mezarının açılmasını gerektiriyor. Bu süreç, adaletin sağlanması ve nüfus kayıtlarının doğruluğunun teyit edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Babacanoğlu, “Nüfus yangınından sonra bu çevredeki köylerde buna benzer birçok vaka olduğunu düşünüyoruz. Bu gibi olaylar tesadüfen öğrenilen şeyler. Öğrenen kişiler de yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyor. Devlet eliyle düzeltilmesi daha uygun olur ama tespit eden kişiler de kendi çabalarıyla, hukuki süreçlerle bu işi başlatıyorlar. Masraflardan dolayı başlatamayan insanlar da var. Bu işin artık manevi boyutları da var. Şuan için biz epey bir yol kat ettik. DNA tespit çalışmalarından sonra işlemler hızlı bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.