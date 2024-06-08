Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul'u terk eden Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, Divan başkanlığı seçimime ilişkin "Divan başkanlığı seçiminin nasıl bittiğini gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyümüş ortalıkta gerildi. Yer kavgaları çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alındı. Görevli adı altında da içeri insanlar dahil edildi." dedi.

"'Ali Koç gerekirse kavga edelim dedi''

Kürsüye çıkmasına ilişkin konuşan Yıldırım, "Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmıştı. Ali beye yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi." ifadelerini kullandı.

"Ben seçim bitene kadar oradan ayrılmayacağım"

Delegelerine çağrıda bulunan Yıldırım, "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Bunu düşünerek oy kullanın. Fenerbahçe; holdinglerin takımı mı, halkın takımı mı? Yarın genel kurul üyeleri buna karar verecek.

Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Divan oylaması yapıyorlar, “Oy birliğiyle kabul edildi” diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi? Demokrasi diyorlar, böyle demokrasi mi olur? Kimseyi konuşturmuyorlar. Seçimle gelmiş Şekip Bey’le çalışmıyorlar.” şeklinde konuştu.

"Mourinho'dan fayda sağlamak yanlıştır"

"Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

"Kavga çıkacağı için gittim"

"Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim, Ali Bey diyor ki 'Kavga edelim.' Güldüm, geçtim."

"Kulübün şahıslara satılmasına karşıyım"

"Kulüplerin şirketleşmesi ve şahısların malı olmasıyla ilgili söylemler yapıyorlar. Anadolu kulüplerinin sahibi olmasından sonra büyük kulüpler için de bu söylemler yapılıyor. Ben buna karşıyım. Kulüplerin sahibi taraftarlar ve kongre üyeleridir."

"Karşı taraf çift el kaldırdı"

"Şekip Bey'in oyu fazlaydı ama karşı taraf çift el kaldırıyor. Bir heyet oluşturulur, tribüne gidilip sayarlardı. Üst tribün sayılmadı. Diğerleri organize olmuş çift el kaldırıyor."

"Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacak"

"Kongereye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz.”

"Seçimden çekilmiyorum"

“Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım. Onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım. Göreve geldiğimde dediğim her şeyi yapacağım. Seçimden çekilmiyorum, bunlar yalan. Sabah kaçta başlıyorsa o saatte orada olacağım. Çekilmek falan yok.

Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Ben kimseden korkmam. Korkaklar her gün, cesurlar bir kez ölür. Biz bir kez öleceğiz. Biz kimlerle kavgalar etmişiz. Ben kaçmam. Ben ayrılmasaydım Fenerbahçe'ye zarar olacaktı."

"Şampiyon olamazsak Fenerbahçe'ye 50 milyon dolara vereceğim"

"Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu verecektim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim. Divan’da bunu açıklayacaktım ama olmadı.”